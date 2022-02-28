Указ глава Держави підписав перед записом свого звернення ввечері 28 лютого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ президента.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Кому надали звання Героя України:

  • Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу.
  • Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу.
  • Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу.
  • Лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу.
  • Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу.
  • Старшому лейтенанту Родіонову В'ячеславу Денисовичу.
  • Старшому лейтенанту Геросу Андрію Андрійовичу.
  • Бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу.
  • Підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу.
  • Полковнику Мостовому Олександру Володимировичу.
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу.
  • Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу.

За що надали звання Героїв України цим захисникам: дивіться відео

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