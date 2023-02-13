По словам главы государства, генерал-майор Малюк– профессиональный боевой офицер, который должен руководить СБУ.
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Глава государства представил Василию Малюку личному составу СБУ
Имею честь представить нового Председателя Службы безопасности Украины – боевого офицера, генерал-майора, профессионального человека. Он начала полномасштабного вторжения Василий Малюк доказал, что является патриотом, профессиональным человеком – именно тем, кто должен руководить Службой безопасности нашего государства,
– отметил Зеленский.
Он сказал, что поддерживает и Малюка лично, и в целом спецслужбу, которая сейчас динамично и фундаментально меняется, становится прочной и современной.
Враг знает, что эти находящиеся здесь профессиональные люди не дадут ему никакого шанса. И потому очень вас боится,
– убежден президент.
Зеленский официально представил Василия Малюка, как руководителя СБУ / Фото телеграмм СБУ
Также Зеленский отметил, что СБУ ведет активную борьбу с коллаборантами, поэтому должна быстро разобраться с этими вопросами.
Сам Малыш заверил, что весь личный состав СБУ осознает уровень ответственности и стоящих перед ней задач. Спецслужба меняет подходы к работе и работает системно: от проведения уникальных спецопераций до задержания коллаборантов и документирования военных преступлений России.
Сегодня мы строим новую и современную модель Службы безопасности. Особый акцент делаем на контрразведке. Служба развивается в контрразведывательном направлении, однако не останавливаемся в борьбе с внутренним врагом,
– подчеркнул Василий Малюк.
А коллективу СБУ Малюк напомнил, что "руководитель должен работать для Службы и для подчиненных, а не наоборот". Таким образом, по его мнению, руководители должны "своим примером показывать, как нужно работать".
Он заверил, что СБУ сделает все возможное и невозможное, чтобы ускорить победу.
Зеленский официально представил Василия Малюка, как руководителя СБУ / Фото телеграмм СБУ
Напомним, 18 июля 2022 года Малюк был назначен временно исполняющим обязанности Председателя СБУ. Именно с приходом Малюка в Службе произошли существенные изменения: со спецслужбой связывают такие успешные спецоперации, как подрыв Крымского моста, атака морских дронов на черноморский флот России в Севастопольской бухте, "самоликвидация" многих коллаборантов на оккупированных территориях, обмен Медведчука на 200 украинских поло героев и так далее.
7 февраля Верховная Рада приняла решение о назначении на должность Главы СБУ Василия Малюка по представлению Президента.