Борут Пахор сказал, что для Путина это был плохой сигнал. Он означал, что глава кремля может делать все, что заблагорассудится. Об этом президент Словении высказался во время своего официального визита в столицу Турции Анкары.

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Пакет санкций в то время не был радикальным

Это был неправильный сигнал для (российского) президента (владимира) путина о том, что он может делать все, что угодно, с неважными последствиями для своих действий.

– сказал Борут Пахор.

Президент Словении добавил, что пакет санкций после аннексии Крыма не был "радикальным". Сейчас ситуация уже изменилась, ведь Запад не хочет "повторить ошибку" после того, как Россия начала войну в Украине 24 февраля.

Украина просит США ввести санкции против всех российских банков

С такой просьбой к администрации Джо Байдена обратилась посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, Киев стремится, чтобы Соединенные Штаты еженедельно добавляли в свой список подсанкционных учреждений несколько российских банков. Макарова заявила, что это легитимно, ведь все они активно участвуют в финансировании "кампании путина".

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