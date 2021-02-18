Президент США Джо Байден будет проводить встречи только в режиме онлайн
Президент США Джо Байден не намерен в ближайшее время проводить реальных встреч с лидерами других государств. С коллегами из-за рубежа 46-ый глава Белого дома будет общаться только в режиме онлайн.
Источник:Пресс-служба Белого дома
О таком решении главы государства сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Будет действовать такое ограничение в течение достаточно длительного времени.
Я бы ожидала, что пройдет несколько месяцев, пока президент пригласит иностранного лидера провести личную встречу здесь в Вашингтоне,
– сказала Псаки.
Байден хотел встретиться с Трюдо
Ранее Байден планировал встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По крайней мере об этом лидеры стран договорились во время телефонного разговора. Однако теперь Псаки заметила, что вести переговоры можно и в режиме видеоконференции.
Какая ситуация с коронавирусом в США
Источник: данные СНБО
По состоянию на 17 февраля в стране выявили более 27 миллионов 800 тысяч случаев коронавируса, из них 489 тысяч – летальные. По этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире. В стране в декабре 2020 года начали вакцинацию против COVID-19. Из-за пандемии даже инаугурация Байдена проходила со значительными ограничениями.
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