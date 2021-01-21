Первым лидером иностранной страны, которому позвонит новый президент США Джо Байден, станет премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Именно с Трюдо глава Белого дома планирует поговорить 22 января.

О чем будут говорить Трюдо и Байден

После церемонии инаугурации Байдена 20 января первый брифинг провели представители его администрации. О планах главы Белого дома рассказала пресс-секретарь Джен Псаки.

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Первый телефонный звонок иностранному лидеру будет в пятницу, президент Байден позвонит премьер-министру Трюдо,

– сказала Псаки.

Лидеры Канады и США обсудят двусторонние отношения, в частности, решение Байдена отозвать разрешение для строительства нефтепровода Keystone XL.

Информации о предстоящих разговорах с Путиным пока нет

Что касается предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным, то пока никакой информации о ее возможности нет. Именно Россию, отметим, Байден назвал главной угрозой безопасности еще во время своей предвыборной кампании США. Глава Кремля тоже ответил взаимностью: поздравил нового президента США с победой на выборах одним из последних.