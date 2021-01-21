Першим лідером іноземної країни, якому зателефонує новий президент США Джо Байден, стане прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Саме з Трюдо глава Білого дому планує поговорити 22 січня.

Про що говоритимуть Трюдо та Байден

Після церемонії інавгурації Байдена 20 січня перший брифінг провели представники його адміністрації. Про плани глави Білого дому розповіла прессекретарка Джен Псакі.

До теми Байден опанував твітер: якими були перші дописи нового президента США

Перший телефонний дзвінок іноземному лідеру буде в п'ятницю, президент Байден подзвонить прем'єр-міністру Трюдо,

– сказала Псакі.

Лідери Канади та США обговорять двосторонні відносини, зокрема, рішення Байдена відкликати дозвіл для будівництва нафтопроводу Keystone XL.

Інформації про майбутні розмови з Путіним поки нема

Щодо майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, то наразі жодної інформації про її можливість немає. Саме Росію, зазначимо, Байден назвав головною загрозою безпеці ще під час своєї передвиборчої кампанії США. Глава Кремля теж відповів взаємністю: привітав нового президента США з перемогою на виборах одним з останніх.