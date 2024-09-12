Президент Турции заявил, что Россия должна вернуть Крым нашему государству. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал 24 Каналу, что этот термин сильно возмутил страну-агрессора.

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Интересная деталь в заявлении Эрдогана по Крыму

Председатель Меджлиса объяснил, что заявление президента Турции Эрдогана свидетельствует о непоколебимости позиции страны относительно территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах границ 1991 года. Здесь Турция абсолютно последовательна.

Однако в этом заявлении была довольно интересная деталь – Эрдоган подчеркнул, что Россия должна вернуть Крым согласно международному праву.

Этот термин "вернуть Крым" в России вызвал "взрыв" и возмущение. Россияне говорят, что снова "нож в спину",

– подчеркнул Чубаров.

По его словам, это свидетельствует о слабости России на современном этапе. Страна-агрессор все больше нуждается в определенных взаимоотношениях с теми, кто готов на них.