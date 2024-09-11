С другой – даже сами турки говорят, что за "большой российской спиной" найдется много места для очередного турецкого меча-сабли. То есть, как объяснил 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, между Россией и Турцией довольно напряженные отношения.

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Из-за какого заявления Эрдогана в Кремле чрезвычайно обеспокоены

По словам экс-сотрудника СБУ, у России и Турции проблемные отношения: то у них "любовь", то ненависть как в турецких сериалах. К примеру:

А условия – это, вероятнее всего, как раз-таки передача Украине российских ПВО, которые дислоцируются в Турции.

Последней "вишней на торте" стало заявление Эрдогана о том, что Крым должен вернуться к Украине и она должна восстановить свою территориальную целостность.

Сейчас в Кремле просто рвут на себе волосы,
– резюмировал Иван Ступак.