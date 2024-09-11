З іншого – навіть самі турки кажуть, що за "великою російською спиною" знайдеться багато місця для чергового турецького меча-шаблі. Тобто, як пояснив 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, між Росією та Туреччиною доволі напружені відносини.
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Через яку заяву Ердогана у Кремлі надзвичайно стурбовані
За словами ексспівробітника СБУ, у Росії та Туреччини проблемні відносини: то у них "любов", то ненависть як в турецьких серіалах. До прикладу:
- останніми місяцями Ердоган лишень розмовляє, що Анкара подала заявку на членство у БРІКС. Це нібито противага ЄС, оскільки Туреччина входить до складу НАТО;
- водночас турки купують російські системи протиповітряної оборони С-400 за 2,5 мільярди доларів, але не активують їх та не хочуть передавати Україні;
- одночасно з цим Туреччина хоче придбати американські літаки F-35, але американці кажуть: "Ми не проти, але ви знаєте умови".
А умови – це, найімовірніше, якраз-таки передача Україні російських ППО, які дислокуються в Туреччині.
Останньою "вишнею на торті" стала заява Ердогана про те, що Крим повинен повернутися до України і вона має відновити свою територіальну цілісність.
Зараз у Кремлі просто рвуть на собі волосся,
– резюмував Іван Ступак.