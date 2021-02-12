Президент Туркменистана устроил сына в правительство: ему придумали новую должность
В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара заместителем главы правительства. Должность вице-премьер-министра создали накануне.
Источник:Turkmenportal
Сердара Бердымухамедова ввели в состав Государственного совета безопасности Туркменистана. Он также возглавил Высшую контрольную палату страны.
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Какими будут обязанности нового вице-премьера
В его обязанности на должности вице-премьера будет входить работа по внедрению цифровой системы и внедрению новых технологий в государственную систему и в разные отрасли. В частности экономику, здравоохранение, образование и другие.
Стоит также отметить, что с февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал пост министра промышленности и строительного производства Туркменистана.
Диктатура в Туркменистане: что известно
- В одном из районов на востоке Туркменистана власть заставляет местных жителей покупать вместе с продуктами фото президента страны.
- Чиновники считают, что портрет главы государства должен быть в каждом доме.
- В Туркменистане также нужно периодически менять портреты президента во всех государственных учреждениях. Обновить фото на необходимое – на котором он с другой прической и на фоне другого ковра – нужно до 1 сентября.
Что известно о президенте Туркменистана?
Гурбангулы Бердымухамедов считается одним из крупнейших диктаторов современности. Он полностью уничтожил оппозицию в своей стране и запретил свободу.
В Туркменистане процветает культ Аркадага (титул президента Туркменистана). Именно в правление Гурбангулы Бердымухамедова страна усилила ограничение свободы своих граждан.
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