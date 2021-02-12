В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара заместителем главы правительства. Должность вице-премьер-министра создали накануне.

Сердара Бердымухамедова ввели в состав Государственного совета безопасности Туркменистана. Он также возглавил Высшую контрольную палату страны.

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Какими будут обязанности нового вице-премьера

В его обязанности на должности вице-премьера будет входить работа по внедрению цифровой системы и внедрению новых технологий в государственную систему и в разные отрасли. В частности экономику, здравоохранение, образование и другие.

Стоит также отметить, что с февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал пост министра промышленности и строительного производства Туркменистана.

Диктатура в Туркменистане: что известно

В одном из районов на востоке Туркменистана власть заставляет местных жителей покупать вместе с продуктами фото президента страны.

Чиновники считают, что портрет главы государства должен быть в каждом доме.

В Туркменистане также нужно периодически менять портреты президента во всех государственных учреждениях. Обновить фото на необходимое – на котором он с другой прической и на фоне другого ковра – нужно до 1 сентября.