Президент Туркменістану влаштував сина в уряд: йому придумали нову посаду
У Туркменістані президент Гурбангули Бердимухамедов призначив свого сина Сердара заступником голови уряду. Посаду віцепрем'єр-міністра створили напередодні.
Джерело:Turkmenportal
Сердара Бердимухамедова ввели до складу Державної ради безпеки Туркменістану. Він також очолив Вищу контрольну палату країни.
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Якими будуть обов'язки нового віцепрем'єра
В його обов’язки на посаді віцепрем'єра буде входити робота із впровадження цифрової системи та запровадження нових технологій у державну систему та в різні галузі. Зокрема економіку, охорону здоров’я, освіту та інші.
Варто також зазначити, що з лютого 2020 року Сердар Бердимухамедов обіймав посаду міністра промисловості та будівельного виробництва Туркменістану.
Диктатура у Туркменістані: що відомо
- В одному з районів на сході Туркменістану влада змушує місцевих жителів купувати разом з продуктами фото президента країни.
- Чиновники вважають, що портрет глави держави має бути в кожному домі.
- У Туркменістані також потрібно періодично змінювати портрети президента у всіх державних установах. Оновити фото на необхідне – на яких він з іншою зачіскою та на фоні іншого килима – потрібно до 1 вересня.
Що відомо про президента Туркменістану?Гурбангули Бердимухамедов вважається одним із найбільших диктаторів сучасності. Він повністю знищив опозицію у своїй країні та заборонив свободу.
У Туркменістані процвітає культ Аркадага (титул президента Туркменістану). Саме за правління Гурбангули Бердимухамедова країна посилила обмеження свободи своїх громадян.
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