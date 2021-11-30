Зеленський дає добро

Президент України прийняв рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях, а також участі підрозділів Збройних Сил України у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2022 році.

До теми В Україні у 2022 році відбудуться військові навчання з НАТО вартістю понад 100 мільйонів

Міноборони розробило відповідний проєкт Закону України "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях", який вже внесений, як невідкладний до Верховної Ради України для схвалення (реєстраційний № 6359).

Процедура схвалення Верховною Радою України рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію нашої держави передбачена Конституцією України.

Що це дає нашим Збройним Силам

досягається взаємосумісність зі збройними силами держав-членів НАТО;

відпрацьовуються сучасні підходи до застосування військ (сил);

відбувається злагодження підрозділів та практичне; відпрацювання набутих знань, нових навичок та обмін досвідом;

це потужна демонстрація солідарності та готовності до спільних дій і підвищення оборонних спроможностей.

Плани на 2022 рік

У 2022 в нас заплановано проведення 10 багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21,5 тисячі військовослужбовців України та близько 11 тисяч іноземних учасників навчань.

Підрозділи Збройних Сил візьмуть участь у 16 багатонаціональних навчаннях поза межами України.

Фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2022 році планується здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони України на 2022 рік.