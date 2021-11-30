Зеленський дає добро
Президент України прийняв рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях, а також участі підрозділів Збройних Сил України у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2022 році.
До теми В Україні у 2022 році відбудуться військові навчання з НАТО вартістю понад 100 мільйонів
Міноборони розробило відповідний проєкт Закону України "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях", який вже внесений, як невідкладний до Верховної Ради України для схвалення (реєстраційний № 6359).
Що це дає нашим Збройним Силам
- досягається взаємосумісність зі збройними силами держав-членів НАТО;
- відпрацьовуються сучасні підходи до застосування військ (сил);
- відбувається злагодження підрозділів та практичне; відпрацювання набутих знань, нових навичок та обмін досвідом;
- це потужна демонстрація солідарності та готовності до спільних дій і підвищення оборонних спроможностей.
Плани на 2022 рік
У 2022 в нас заплановано проведення 10 багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21,5 тисячі військовослужбовців України та близько 11 тисяч іноземних учасників навчань.
Підрозділи Збройних Сил візьмуть участь у 16 багатонаціональних навчаннях поза межами України.
Фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2022 році планується здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони України на 2022 рік.