Об этом Зеленский рассказал в новом обращении, информирует 24 канал. Глава государства отметил, что прошлая ночь была очень жестокой – обстрелы вели по инфраструктуре и жилому сектору.

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С территории Беларуси запускают ракеты в Украину

Оккупанты воюют против всех и против всего живого, против детских садов, против жилых домов и машин скорой помощи. Они применяют артиллерию и ракеты против целых районов,

– пояснил президент.

Зеленский отметил, что в войне, которая сейчас идет, белорусы с украинцами – не на одной стороне. Именно с территории Беларуси войска России запускают ракеты в Украину.

Именно это – де-факто референдум

С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются высадить в воздух все, что было построено за десятилетия – и, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами,

– сказал Зеленский.

Глава государства призвал белорусов быть Беларусью, а не Россией. Этот выбор надо сделать именно сейчас.

Смотрите видео обращения президента Зеленского:

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