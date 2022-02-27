Про це Зеленський розповів у новому зверненні, інформує 24 канал. Глава держави зазначив, що минула ніч була дуже жорстокою – обстріли вели по інфраструктурі та житловому секторі.
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З території Білорусі запускають ракети в Україну
Окупанти воюють проти всіх і проти всього живого – проти дитячих садків, проти житлових будинків та машин швидкої допомоги. Вони застосовують артилерію та ракети проти цілих районів,
– пояснив президент.
Зеленський зазначив, що у війні, яка зараз йде, білоруси з українцями – не на одному боці. Саме з території Білорусі війська Росії запускають ракети в Україну.
Саме це – де-факто референдум
З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються висадити в повітря все, що було збудовано за десятиліття – і, до речі, не лише нами, а й нашими батьками, нашими дідами,
– сказав Зеленський.
Глава держави закликав білорусів бути Білоруссю, а не Росією. Цей вибір треба зробити саме зараз.
Дивіться відео звернення президента Зеленського:
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