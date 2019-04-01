Президент Алжира собирается объявить о своей отставке

Абдельазиз Бутефлика собирается в ближайшие несколько дней объявить о том, что он уходит в отставку после 20 лет правления.

Глава государства, как сообщает The New York Times, может покинуть свой пост в соответствии с 102 статьей Конституции. Она предусматривает добровольную отставку или признание президента, способен выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

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В этом случае временно возглавить государство должен председатель верхней палаты парламента Абдель Кадер Бенсалем.

Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года, в феврале 2018 года в стране начались массовые демонстрации против власти, демонстранты выступали против решения главы государства баллотироваться на пятый президентский срок.

11 марта Бутефлика официально отказался от планов участвовать в выборах, но на неопределенное время перенес голосование, которые были запланированы на 18 апреля. В конце марта председатель партии "Национальное демократическое собрание" Ахмед Уяхья призвал Бутефлика сложить полномочия.

Что происходит в Алжире?

10 февраля 2019 Бутефлика объявил о намерении участвовать в президентских выборах.

1 марта 2019 тысячи человек вышли на протесты именно через объявления действующего президента Бутефлики своего намерения пятый раз баллотироваться на эту должность. Вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

8 марта 2019 в антиправительственной манифестации против действующего президента страны приняли участие более миллиона человек.

Почему выдвижения Бутефлики вызвало такой резонанс?

Бутефлика возглавляет страну с 1999 года, в 2013 году он перенес инсульт и с тех пор крайне редко появлялся на людях и ни разу не произносил длительных речей. Но главное, что в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по 5 лет. То есть, попытка остаться на посту президента со стороны Бутефлики неконституционно в принципе.