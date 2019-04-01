04:50
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Президент Алжира собирается объявить о своей отставке

      12 Читати новину українською
      Абдельазиз Бутефлика
      Абдельазиз Бутефлика / Фото из открытых источников

      Абдельазиз Бутефлика собирается в ближайшие несколько дней объявить о том, что он уходит в отставку после 20 лет правления.

      Глава государства, как сообщает The New York Times, может покинуть свой пост в соответствии с 102 статьей Конституции. Она предусматривает добровольную отставку или признание президента, способен выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

      Читайте также: Сельского учителя из Кении признали лучшим в мире

      В этом случае временно возглавить государство должен председатель верхней палаты парламента Абдель Кадер Бенсалем.

      Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года, в феврале 2018 года в стране начались массовые демонстрации против власти, демонстранты выступали против решения главы государства баллотироваться на пятый президентский срок.

      11 марта Бутефлика официально отказался от планов участвовать в выборах, но на неопределенное время перенес голосование, которые были запланированы на 18 апреля. В конце марта председатель партии "Национальное демократическое собрание" Ахмед Уяхья призвал Бутефлика сложить полномочия.

      Что происходит в Алжире?

      10 февраля 2019 Бутефлика объявил о намерении участвовать в президентских выборах.

      1 марта 2019 тысячи человек вышли на протесты именно через объявления действующего президента Бутефлики своего намерения пятый раз баллотироваться на эту должность. Вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

      8 марта 2019 в антиправительственной манифестации против действующего президента страны приняли участие более миллиона человек.

      Почему выдвижения Бутефлики вызвало такой резонанс?

      Бутефлика возглавляет страну с 1999 года, в 2013 году он перенес инсульт и с тех пор крайне редко появлялся на людях и ни разу не произносил длительных речей. Но главное, что в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по 5 лет. То есть, попытка остаться на посту президента со стороны Бутефлики неконституционно в принципе.

      blog_ava
      Результаты экзит-пола на выборах-2019: онлайн-трансляция
      31 марта
      32449
      Теги: Новости политики Африка Алжир
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      31 марта , 23:37 День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      Євгенія Мазур 1054
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      31 марта , 22:18 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      21643
      Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      31 марта , 23:25 Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      3337
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      31 марта , 23:20 Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      32387
      Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      31 марта , 22:40 Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      4579
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Протесты в Венесуэле: как фиаско Николаса Мадуро испортило планы Путина
       9 февраля , 13:50
      Наблюдатели ООН уезжают из Сирии
       18 августа 2012 , 17:13 0
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук