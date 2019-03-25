Сельского учителя из Кении признали лучшим в мире

Лучшим учителем в мире признали Питера Табичи – сельского учителя естественных наук из Кении. Он получил награду ежегодной премии Global Teacher Prize в размере 1 миллиона долларов.

Он победил 10 тысяч кандидатов из 179 стран, сообщает The Guardian.

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Питер Табичи — 36-летний член религиозного ордена францисканцев и учитель математики и физики в средней школе в селе Пвани, расположенном в отдаленной части Великой рифтовой долины.

Преподаватель естественных наук из сельской Кении Питер Табичи

Он отдает 80% своей зарплаты, чтобы помочь бедным ученикам, которые иначе не могли бы позволить себе форму и книги.

Я здесь только благодаря тому, чего достигли мои ученики. Этот приз дает им шанс. Он говорит миру, что они могут сделать все что угодно,

– сказал Питер Табичи на церемонии вручения премии в Дубае.

Более 90% его учеников – из бедных семей, почти треть из них являются сиротами или имеют только одного из родителей. Злоупотребление наркотиками, подростковая беременность, преждевременный уход из школы, молодые браки и самоубийства – обычное явление в регионе.

Что такое Global Teacher Prize?

Мировой конкурс учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Международная премия была основана арабским миллиардером Санни Варки в 2014 году. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет 1 миллион долларов. Цель общенационального конкурса – не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж самой профессии учителя.