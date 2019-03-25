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      Сельского учителя из Кении признали лучшим в мире

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      Лучший учитель Питер Табичи
      Лучший учитель Питер Табичи / AFP/Getty Images

      Лучшим учителем в мире признали Питера Табичи – сельского учителя естественных наук из Кении. Он получил награду ежегодной премии Global Teacher Prize в размере 1 миллиона долларов.

      Он победил 10 тысяч кандидатов из 179 стран, сообщает The Guardian.

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      Питер Табичи — 36-летний член религиозного ордена францисканцев и учитель математики и физики в средней школе в селе Пвани, расположенном в отдаленной части Великой рифтовой долины.

      кращий вчитель кенія африкаПреподаватель естественных наук из сельской Кении Питер Табичи

      Он отдает 80% своей зарплаты, чтобы помочь бедным ученикам, которые иначе не могли бы позволить себе форму и книги.

      Я здесь только благодаря тому, чего достигли мои ученики. Этот приз дает им шанс. Он говорит миру, что они могут сделать все что угодно,
      – сказал Питер Табичи на церемонии вручения премии в Дубае.

      Более 90% его учеников – из бедных семей, почти треть из них являются сиротами или имеют только одного из родителей. Злоупотребление наркотиками, подростковая беременность, преждевременный уход из школы, молодые браки и самоубийства – обычное явление в регионе.

      Что такое Global Teacher Prize?
      Мировой конкурс учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Международная премия была основана арабским миллиардером Санни Варки в 2014 году. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет 1 миллион долларов. Цель общенационального конкурса – не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж самой профессии учителя.

      blog_ava
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      Теги: Африка Кения Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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