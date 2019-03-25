Сільського вчителя з Кенії визнали найкращим у світі

Найкращим вчителем у світі визнали Пітера Табічі – сільського викладача природничих наук із Кенії. Він отримав нагороду щорічної премії Global Teacher Prize у розмірі 1 мільйон доларів.

Він переміг 10 тисяч кандидатів зі 179 країн, повідомляє The Guardian.

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Пітер Табічі — 36-річний член релігійного "Ордену францисканців" і вчитель математики та фізики в середній школі в селі Пвані, розташованому у віддаленій частині Великої рифтової долини.



Викладач природничих наук із сільської Кенії Пітер Табічі

Він віддає 80% своєї зарплати, щоб допомогти найбіднішим учням, які інакше не могли б дозволити собі форму та книги.

Я тут тільки завдяки тому, чого досягли мої учні. Цей приз дає їм шанс. Він каже світові, що вони можуть зробити все що завгодно,

– сказав Пітер Табічі на церемонії вручення премії в Дубаї.

Понад 90% його учнів — з бідних сімей, майже третина з них є сиротами або мають лише одного з батьків. Зловживання наркотиками, підліткова вагітність, передчасний відхід зі школи, молоді шлюби та самогубства — звичайне явище в регіоні.

Нагороду розміром 1 мільйон доларів він хоче передати громаді.

Я передам нагороду громаді, тому що я – францисканець. Я буду радий це зробити, це чудово, що наша громада зможе скористатися цими грошима,

– зазначив найкращий вчитель Пітер Табічі.

Відеокоментар переможця Global Teacher Prize:

Що таке Global Teacher Prize?Світовий конкурс вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Міжнародна премія була заснована арабським мільярдером Санні Варки в 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок в професію вчителя і становить 1 мільйон доларів. Мета загальнонаціонального конкурсу – не тільки популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж самої професії вчителя.