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      Сільського вчителя з Кенії визнали найкращим у світі

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      Найкращий вчитель Пітер Табичі
      Найкращий вчитель Пітер Табичі / AFP/Getty Images

      Найкращим вчителем у світі визнали Пітера Табічі – сільського викладача природничих наук із Кенії. Він отримав нагороду щорічної премії Global Teacher Prize у розмірі 1 мільйон доларів.

      Він переміг 10 тисяч кандидатів зі 179 країн, повідомляє The Guardian.

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      Пітер Табічі — 36-річний член релігійного "Ордену францисканців" і вчитель математики та фізики в середній школі в селі Пвані, розташованому у віддаленій частині Великої рифтової долини.

      кращий вчитель кенія африка
      Викладач природничих наук із сільської Кенії Пітер Табічі

      Він віддає 80% своєї зарплати, щоб допомогти найбіднішим учням, які інакше не могли б дозволити собі форму та книги.

      Я тут тільки завдяки тому, чого досягли мої учні. Цей приз дає їм шанс. Він каже світові, що вони можуть зробити все що завгодно,
      – сказав Пітер Табічі на церемонії вручення премії в Дубаї.

      Понад 90% його учнів — з бідних сімей, майже третина з них є сиротами або мають лише одного з батьків. Зловживання наркотиками, підліткова вагітність, передчасний відхід зі школи, молоді шлюби та самогубства — звичайне явище в регіоні.

      Нагороду розміром 1 мільйон доларів він хоче передати громаді.

      Я передам нагороду громаді, тому що я – францисканець. Я буду радий це зробити, це чудово, що наша громада зможе скористатися цими грошима,
      – зазначив найкращий вчитель Пітер Табічі.

      Відеокоментар переможця Global Teacher Prize:

      Що таке Global Teacher Prize?Світовий конкурс вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Міжнародна премія була заснована арабським мільярдером Санні Варки в 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок в професію вчителя і становить 1 мільйон доларів. Мета загальнонаціонального конкурсу – не тільки популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж самої професії вчителя.

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      Теги: Кенія Африка Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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