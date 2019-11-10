01:06
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Президент Боливии ушел в отставку через месяц после выборов

      39 Читати новину українською
      Эво Моралес подал в отставку с поста президента Боливии
      Эво Моралес подал в отставку с поста президента Боливии / ibolivia.org

      Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии. Это случилось после того, как он остался без поддержки боливийских вооруженных сил на фоне протестов.

      Ранее покинуть пост президента Моралеса призвал командующий местной армии Уильямс Ромеро, сообщает издание El Deber.

      К слову: Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

      В Боливии до сих пор продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после сомнительных, по мнению протестующих, президентских и парламентских выборов, прошедших в стране 20 октября. Победу на президентских выборах одержал действующий тогда президент Эво Моралес.

      Я принял решение об отставке, чтобы Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо (лидеры оппозиционного движения – 24 канал) не продолжали преследовать моих братьев и сестер, профсоюзных лидеров,
      – заявил боливийский президент.

      Моралес добавил, что его отставка заключается в умиротворении страны, чтобы столкновения между боливийцами закончились. Таким образом президент говорил об антипрезидентских протестах в стране.

      Что известно об Эво Моралесе?
      Эво Моралес – 80-й президент Боливии, который правил страной в течение 13,5 лет – с 2006 года. На новый президентский срок он был избран на выборах 20 октября 2019 года.

      За время своего президентства Моралес неоднократно попадал в различные скандалы – коррупционные, назначение родственников на руководящие должности и даже просмотр порнографических фильмов во время судебного заседания.

      blog_ava
      "Шахтер" вдесятером обыграл "Динамо" в классико: травма Мораеса и расистские выкрики (видео)
      10 ноября
      735
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Протесты Боливия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 10 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице
      10 ноября , 23:10 Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице
      Андрій Шляхтін 153
      Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      10 ноября , 22:25 Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      Ірина Вихрущ 191
      Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      10 ноября , 22:00 Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      Блоги тижня 856
      Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии
      10 ноября , 20:00 Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии
      Ірина Вихрущ 234
      Будут ли внеочередные выборы в Раду и опасные химикаты на территории Украины – видео недели
      10 ноября , 19:30 Будут ли внеочередные выборы в Раду и опасные химикаты на территории Украины – видео недели
      96
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук