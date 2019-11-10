Президент Боливии ушел в отставку через месяц после выборов

Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии. Это случилось после того, как он остался без поддержки боливийских вооруженных сил на фоне протестов.

Ранее покинуть пост президента Моралеса призвал командующий местной армии Уильямс Ромеро, сообщает издание El Deber.

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В Боливии до сих пор продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после сомнительных, по мнению протестующих, президентских и парламентских выборов, прошедших в стране 20 октября. Победу на президентских выборах одержал действующий тогда президент Эво Моралес.

Я принял решение об отставке, чтобы Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо (лидеры оппозиционного движения – 24 канал) не продолжали преследовать моих братьев и сестер, профсоюзных лидеров,

– заявил боливийский президент.

Моралес добавил, что его отставка заключается в умиротворении страны, чтобы столкновения между боливийцами закончились. Таким образом президент говорил об антипрезидентских протестах в стране.

Что известно об Эво Моралесе?

Эво Моралес – 80-й президент Боливии, который правил страной в течение 13,5 лет – с 2006 года. На новый президентский срок он был избран на выборах 20 октября 2019 года.



За время своего президентства Моралес неоднократно попадал в различные скандалы – коррупционные, назначение родственников на руководящие должности и даже просмотр порнографических фильмов во время судебного заседания.