Президент Болівії пішов у відставку через місяць після виборів

Ево Моралес оголосив про свою відставку з поста президента Болівії. Це трапилося після того, як він залишився без підтримки болівійських збройних сил на тлі протестів.

Раніше покинути пост президента Моралеса закликав командувач місцевої армії Вільямс Ромеро, повідомляє видання El Deber.

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У Болівії досі тривають масові протести, які спалахнули після сумнівних, на думку протестувальників, президентських та парламентських виборів, що пройшли у державі 20 жовтня. Перемогу на президентських перегонах отримав чинний тоді президент Ево Моралес.

Я ухвалив рішення про відставку, щоб Карлос Меса та Луїс Фернандо Камачо (лідери опозиційного руху – 24 канал) не продовжували переслідувати моїх братів і сестер, профспілкових лідерів,

– заявив болівійський президент.

Моралес додав, що його відставка полягає в умиротворенні країни, щоб сутички між болівійцями закінчилися. Таким чином президент говорив про антипрезидентські протести у країні.

Що відомо про Ево Моралеса?Ево Моралес – 80-ий президент Болівії, який правив країною протягом 13,5 років – з 2006 року. На новий президентський термін він був обраний під час виборів 20 жовтня 2019 року.



За час свого президентства Моралес неодноразово потрапляв у різноманітні скандали – корупційні, призначення родичів на керівні посади і навіть перегляд порнографічних фільмів під час судового засідання.