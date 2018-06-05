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Президент Филиппин поцеловал незнакомку в губы на официальной встрече: резонансное видео

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Президент Филиппин спровоцировал очередной скандал
Президент Филиппин спровоцировал очередной скандал / Кадр из видео

Опальный президент Филиппин Родриго Дутерте, который известен своими дерзкими высказываниями, поражает скандальными поступками.

Во время официальной встречи в столице Южной Кореи Сеуле с представителями филиппинской диаспоры Дутерте устроил развлечение.

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Он предложил подарить книгу кому-то из зала, предварительно уточнив, что это должен быть "не мужчина".

Одну из женщин, которые вышли на сцену, Дутерте поцеловал в щеку, а вот другой жестом предложил отблагодарить его поцелуем в губы.

Девушка заметно смутилась и долго решалась на этот поступок, однако под бурные подбадривания из зала таки разрешила президенту поцеловать его в губы.

Такой поступок филиппинского президента сразу осудили представители правозащитной группы Gabriela.

По словам правозащитников, такой поступок Дутерте был попыткой отвлечь внимание от реальных политических проблем и ничтожными попытками поднять рейтинг лидера Филиппин.

Смотрите видео, как президент Филиппин Родриго Дутерте целует незнакомку в губы:

К слову, накануне Родриго Дутерте буквально послал "ко всем чертям" представителя по правам человека ООН.

Теги: Южная Корея Скандал Филиппины
Источник: 24 Канал
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