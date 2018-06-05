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Президент Філіппін поцілував незнайомку в губи на офіційній зустрічі: резонансне відео

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Президент Філіппін спровокував черговий скандал
Президент Філіппін спровокував черговий скандал / Кадр з відео

Опальний президент Філіппін Родріго Дутерте, який відомий своїми зухвалими вислослюваннями, вражає скандальними вчинками.

Під час офіційної зустрічі у столиці Південної Кореї Сеулі з представниками філіппінської діаспори Дутерте влаштував розвагу.

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Він запропонував подарувати книгу комусь із залу, попередньо уточнивши, що це мусить бути "не чоловік".

Одну з жінок, які вийшли на сцену Дутерте поцілував у щоку, а від іншій жестом запропонував віддячити йому поцілунком у губи.

Дівчина помітно зніяковіла і довго зважувалась на цей вчинок, проте під бурхливі підбадьорювання із залу таки дозволила президентові поцілувати його в губи.

Такий вчинок філіппінського президента одразу засудили представники правозахисної групи Gabriela.

За словами правозахисників, такий вчинок Дутерте був спробою відвернути увагу від реальних політичних проблем та нікчемними намаганнями підняти рейтинг лідера Філіппін.

Дивіться відео, як президент Філіппін Родріго Дутерте цілує незнайомку в губи:

До слова, напередодні Родріго Дутерте буквально послав "під три чорти" представника з прав людини ООН.

Теги: Південна Корея Скандал Філіппіни
Джерело: 24 Канал
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