Президент Філіппін послав "під три чорти" представника з прав людини ООН

Президент Філіппін Родріго Дутерте сказав "йти під три чорти" експерту з прав людини ООН, який заявив, що судова незалежність країни знаходиться під загрозою.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Якщо я стану диктатором, пристреліть мене, – президент Філіппін здивував інструкціями військовим

Президент Філіппін вважає, що роблячи таку заяву представник ООН втручається у внутрішні справи країни.

У травні Верховний суд Філіппін проголосував за звільнення головної судді Марії Лурдес Серено. Раніше Дутерте назвав її "ворогом" через голосування проти спірних пропозицій уряду, посилаючись на порушення в процесі її призначення.

Спеціальний доповідач ООН коментуючи питання незалежності суддів і адвокатів назвав звільнення судді Серено "страшним посланням іншим суддям Верховного суду і членам судових органів".

В свою чергу президент Філіппін Родріго Дутерте різко відповів на таку заяву доповідача.

Скажіть йому, щоб він не втручався у справи моєї країни. Він може котитися під три чорти,

– заявив Дутерте на прес-конференції.

Філіппінський лідер відомий своєю жорсткою позицією щодо критики та міжнародного тиску.

Читайте також: КНДР хоче, щоб за перебування їхнього лідера в готелі Сінгапуру заплатила інша держава

Зазначається, що Дутерте виступав проти колишнього президента США Барака Обами і спеціального доповідача США щодо позасудових страт Агнес Калламар. Уряд США піддав жорсткій критиці криваву війну, що розгорнув президент Філіппін з наркотиками і його проект громадської безпеки.