Президент Філіппін послав "під три чорти" представника з прав людини ООН
Президент Філіппін Родріго Дутерте сказав "йти під три чорти" експерту з прав людини ООН, який заявив, що судова незалежність країни знаходиться під загрозою.
Про це повідомляє Reuters.
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Президент Філіппін вважає, що роблячи таку заяву представник ООН втручається у внутрішні справи країни.
У травні Верховний суд Філіппін проголосував за звільнення головної судді Марії Лурдес Серено. Раніше Дутерте назвав її "ворогом" через голосування проти спірних пропозицій уряду, посилаючись на порушення в процесі її призначення.
Спеціальний доповідач ООН коментуючи питання незалежності суддів і адвокатів назвав звільнення судді Серено "страшним посланням іншим суддям Верховного суду і членам судових органів".
В свою чергу президент Філіппін Родріго Дутерте різко відповів на таку заяву доповідача.
Скажіть йому, щоб він не втручався у справи моєї країни. Він може котитися під три чорти,
– заявив Дутерте на прес-конференції.
Філіппінський лідер відомий своєю жорсткою позицією щодо критики та міжнародного тиску.
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Зазначається, що Дутерте виступав проти колишнього президента США Барака Обами і спеціального доповідача США щодо позасудових страт Агнес Калламар. Уряд США піддав жорсткій критиці криваву війну, що розгорнув президент Філіппін з наркотиками і його проект громадської безпеки.
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