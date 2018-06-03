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Президент Філіппін послав "під три чорти" представника з прав людини ООН

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Президент Філіппін Родріго Дутерте незадоволений заявою представника ООН
Президент Філіппін Родріго Дутерте незадоволений заявою представника ООН / svoboda.org

Президент Філіппін Родріго Дутерте сказав "йти під три чорти" експерту з прав людини ООН, який заявив, що судова незалежність країни знаходиться під загрозою.

Про це повідомляє Reuters.

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Президент Філіппін вважає, що роблячи таку заяву представник ООН втручається у внутрішні справи країни.

У травні Верховний суд Філіппін проголосував за звільнення головної судді Марії Лурдес Серено. Раніше Дутерте назвав її "ворогом" через голосування проти спірних пропозицій уряду, посилаючись на порушення в процесі її призначення.

Спеціальний доповідач ООН коментуючи питання незалежності суддів і адвокатів назвав звільнення судді Серено "страшним посланням іншим суддям Верховного суду і членам судових органів". 

В свою чергу президент Філіппін Родріго Дутерте різко відповів на таку заяву доповідача. 

Скажіть йому, щоб він не втручався у справи моєї країни. Він може котитися під три чорти,
– заявив Дутерте на прес-конференції.

Філіппінський лідер відомий своєю жорсткою позицією щодо критики та міжнародного тиску.

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Зазначається, що Дутерте виступав проти колишнього президента США Барака Обами і спеціального доповідача США щодо позасудових страт Агнес Калламар. Уряд США піддав жорсткій критиці криваву війну, що розгорнув президент Філіппін з наркотиками і його проект громадської безпеки.

Теги: Новини політики Філіппіни ООН
Джерело: 24 Канал
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