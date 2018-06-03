Президент Филиппин послал "ко всем чертям" представителя по правам человека ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал "идти ко всем чертям" эксперту по правам человека ООН, который заявил, что судебная независимость страны находится под угрозой.

Об этом сообщает Reuters.

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Президент Филиппин считает, что делая такое заявление представитель ООН вмешивается во внутренние дела страны.

В мае Верховный суд Филиппин проголосовал за увольнение главного судьи Марии Лурдес Серено. Ранее Дутерте назвал ее "врагом" из-за голосования против спорных предложений правительства, ссылаясь на нарушения в процессе ее назначения.

Специальный докладчик ООН комментируя вопросы независимости судей и адвокатов назвал увольнение судьи Серено "страшным посланием другим судьям Верховного суда и членам судебных органов".

В свою очередь президент Филиппин Родриго Дутерте резко ответил на такое заявление докладчика.

Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может катиться ко всем чертям,

– заявил Дутерте на пресс-конференции.

Филиппинский лидер известен своей жесткой позицией в отношении критики и международного давления.

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Отмечается, что Дутерте выступал против бывшего президента США Барака Обамы и специального докладчика США относительно внесудебных казней Агнес Калламар. Правительство США подвергло жесткой критике кровавую войну, которую развернул президент Филиппин с наркотиками и его проект общественной безопасности.