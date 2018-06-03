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Президент Филиппин послал "ко всем чертям" представителя по правам человека ООН

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Президент Филиппин Родриго Дутерте недоволен заявлением представителя ООН
Президент Филиппин Родриго Дутерте недоволен заявлением представителя ООН / svoboda.org

Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал "идти ко всем чертям" эксперту по правам человека ООН, который заявил, что судебная независимость страны находится под угрозой.

Об этом сообщает Reuters.

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Президент Филиппин считает, что делая такое заявление представитель ООН вмешивается во внутренние дела страны.

В мае Верховный суд Филиппин проголосовал за увольнение главного судьи Марии Лурдес Серено. Ранее Дутерте назвал ее "врагом" из-за голосования против спорных предложений правительства, ссылаясь на нарушения в процессе ее назначения.

Специальный докладчик ООН комментируя вопросы независимости судей и адвокатов назвал увольнение судьи Серено "страшным посланием другим судьям Верховного суда и членам судебных органов".

В свою очередь президент Филиппин Родриго Дутерте резко ответил на такое заявление докладчика.

Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может катиться ко всем чертям,
– заявил Дутерте на пресс-конференции.

Филиппинский лидер известен своей жесткой позицией в отношении критики и международного давления.

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Отмечается, что Дутерте выступал против бывшего президента США Барака Обамы и специального докладчика США относительно внесудебных казней Агнес Калламар. Правительство США подвергло жесткой критике кровавую войну, которую развернул президент Филиппин с наркотиками и его проект общественной безопасности.

Теги: Новости политики ООН Филиппины
Источник: 24 Канал
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