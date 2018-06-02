КНДР хоче, щоб за перебування їхнього лідера в готелі Сінгапуру заплатила інша держава

Організатори саміту за участі президентів США та Північної Кореї зіткнулися з проблемою оплати за готель у Сінгапурі. Там під час майбутнього заходу 12 червня має проживати глава КНДР Кім Чен Ин.

Про це інформує The Washington Post.

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Зазначається, що Північна Корея вислова бажання, щоб за номер у готелі Fullerton, де одна ніч коштує 6 тисяч доларів, заплатила інша держава.

Своєю чергою, у США заявили, що можуть заплатити за проживання Кім Чен Ина, однак переживають, що такий крок може образити Північну Корею. Організатори з боку очільника Білого дому планують звернутися до Сінгапуру з проханням профінансувати проживання північнокорейської делегації.

Додамо, що у Сінгапурі вже підтвердили свою готовність взяти на себе частину фінансових витрат, якщо саміт США – КНДР таки відбуватимуться на території їхньої країни.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн.

Держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Вашингтон та Пхеньян не змогли скоординувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.

30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

