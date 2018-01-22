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Якщо я стану диктатором, пристреліть мене, – президент Філіппін здивував інструкціями військовим

18:42, сьогодні 252 Читать новость на русском
Президент Філіппін Родріго Дутерте
Президент Філіппін Родріго Дутерте / Фото з відкритих джерел

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив військовим та правоохоронцям, що ті можуть його застрелити, якщо він затримається на своїй посаді довше призначеного йому терміну та якщо захоче стати диктатором.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

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Очевидно, причиною таких смілих "інструкцій" стали звинувачення опонентів чинного президента Філіппін у спробі продовжити свої повноваження після строку.

Якщо я залишуся на посаді довше терміну і захочу стати диктатором, пристреліть мене. Я не жартую,
– сказав Дутерте під час візиту до однієї із військових частин.

Він наголосив, що військові повинні протидіяти тим, хто хоче маніпулювати і змінювати Конституцію країни.

Ваше завдання – захищати Конституцію і громадян. Пам'ятайте, що це ваш священний обов'язок,
– підкреслив президент.

Раніше прихильники політики Дутерте в палаті представників Конгресу Філіппін висунули пропозицію скликати конституційні збори, аби ухвалити перехід до федеративного устрою держави. Вони хотіли прийняти нову Конституцію, через що парламентські вибори перенесуть з 2019 року, а також переглянуть термін служби депутатів та інших чиновників.

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Відтак, нова Конституція може дозволити президенту залишатися на своїй посаді після 2022 року. Тож опоненти Дутерте запідозрили його у бажанні встановити диктатуру в країні, як це було при президентові Фердинанді Маркоса, який очолював країну в 1965-1986 роках.

Теги: Новини політики Філіппіни
Джерело: 24 Канал
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