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У Токіо провели евакуацію на випадок ракетного удару КНДР

18:13, сьогодні 143 Читать новость на русском
Евакуація в Токіо
Евакуація в Токіо / unian.ua

У Токіо близько 350 осіб взяли участь у перших навчаннях з евакуації населення на випадок ракетної загрози з боку іноземної держави

Про це повідомляють РИА Новости.

Такі навчання провели вперше з часів Другої світової війни. Відбулись вони у токійському парку розваг. Організатори через гучномовці закликали людей іти в укриття.

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Оскільки на місто начебто летить ракета з КНДР. Атракціони одразу ж зупинили. А понад три сотні учасників заходу – спокійно вирушили до найближчої станції метро.

Торік подібні навчання провели у кількох інших японських містах. Все – через ядерні випробування Північної Кореї. Минулого року Пхеньян запустив кілька балістичних ракет у бік Японії – вони впали в морські води країни.

Теги: Надзвичайні ситуації Японія КНДР
Джерело: 24 Канал
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