Пучдемон став кандидатом на посаду глави уряду Каталонії

Карлеса Пучдемона офіційно висунули кандидатом на посаду глави уряду Каталонії.

Екс-лідер регіону – єдиний, хто отримав достатню підтримку серед депутатів. Принаймні про це заявив спікер місцевого парламенту Роджер Торрент.

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Він наголосив, що знає про загрозу арешту Пучдемона. Але запевнив, що той має абсолютну легітимність бути кандидатом на високу посаду. А офіційний Мадрид – закликав до переговорів.

У листі до прем’єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя я запропонував сісти, проаналізувати та обговорити аномальну ситуацію, в якій опинився парламент. Порушено право представництва восьми депутатів, а отже – порушені і права людей, яких вони представляють,

– сказав спікер парламенту Каталонії Роджер Торрент.

Нагадаємо, суд Барселони визнав винною партію екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона, її зобов'яжуть відшкодувати кошти, отримані незаконним чином.