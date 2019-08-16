Президент Финляндии посетит Украину: дата и детали

Президент Финляндии Саули Ниинисте 12-13 сентября 2019 года осуществит официальный визит в Украину. В частности, в Киеве он проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это будет первый за 5 лет визит Ниинисте в Украину, напомнили в канцелярии президента Финляндии.

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Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Саули Ниинисте. Последняя встреча лидеров Украины и Финляндии проходила еще в 2017 году. Тогда Ниинисте принимал в Хельсинки Петра Порошенко. Последний раз он посещал Украину еще в 2015 году.

Точная программа визита будет объявлена ближе к его дате.

Какие еще международные встречи Зеленского запланированы в течение ближайших месяцев?19 августа Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Кроме того, лидеры государств совместно почтят память погибших в Бабьем Яру.



На сентябрь у украинского президента запланирована встреча с американским лидером Дональдом Трампом. К слову, посол США Уильям Тейлор заявил, что лидеры проведут несколько встреч.



К тому же, в начале сентября Владимир Зеленский посетит Польшу. Поездка и встреча с президентом Анджеем Дудой запланированы на 1 сентября.



В октябре 2019 года в расписании Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Житомире. Президенты вместе посетят Форум регионов Украины и Беларуси.