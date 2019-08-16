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      Президент Финляндии посетит Украину: дата и детали

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      Финский президент Ниинисте в сентябре посетит Украину
      Финский президент Ниинисте в сентябре посетит Украину / ulkopolitist.fi

      Президент Финляндии Саули Ниинисте 12-13 сентября 2019 года осуществит официальный визит в Украину. В частности, в Киеве он проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

      Это будет первый за 5 лет визит Ниинисте в Украину, напомнили в канцелярии президента Финляндии.

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      Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Саули Ниинисте. Последняя встреча лидеров Украины и Финляндии проходила еще в 2017 году. Тогда Ниинисте принимал в Хельсинки Петра Порошенко. Последний раз он посещал Украину еще в 2015 году.

      Точная программа визита будет объявлена ближе к его дате.

      Какие еще международные встречи Зеленского запланированы в течение ближайших месяцев?19 августа Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Кроме того, лидеры государств совместно почтят память погибших в Бабьем Яру.

      На сентябрь у украинского президента запланирована встреча с американским лидером Дональдом Трампом. К слову, посол США Уильям Тейлор заявил, что лидеры проведут несколько встреч.

      К тому же, в начале сентября Владимир Зеленский посетит Польшу. Поездка и встреча с президентом Анджеем Дудой запланированы на 1 сентября.

      В октябре 2019 года в расписании Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Житомире. Президенты вместе посетят Форум регионов Украины и Беларуси.

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      Теги: Дональд Трамп Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Финляндия Президент Украины Александр Лукашенко Биньямин Нетаньяху Анджей Дуда Зарубежные визиты Зеленского
      Источник: 24 канал
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