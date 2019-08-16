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      Президент Фінляндії відвідає Україну: дата і деталі

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      Фінський президент Нііністьо у вересні відвідає Україну
      Фінський президент Нііністьо у вересні відвідає Україну / ulkopolitist.fi

      Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 12-13 вересня 2019 року здійснить офіційний візит до України. Зокрема, у Києві він проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

      Це буде перший за 5 років візит Нііністьо в Україну, нагадали у канцелярії президента Фінляндії.

      Це варто побачити: Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині – головні новини, фото і відео

      Це буде першою зустріччю Володимира Зеленського та Саулі Нііністьо. Остання зустріч лідерів України і Фінляндії відбувалась ще у 2017 році. Тоді Нііністьо приймав у Хельсінкі Петра Порошенка. Востаннє ж він відвідував Україну ще у 2015 році.

      Точна програма візиту буде оголошена ближче до його дати.

      Які ще міжнародні зустрічі Зеленського заплановані протягом найближчих місяців?19 серпня Володимир Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Крім того, лідери держав спільно вшанують пам'яться загиблих у Бабиному Яру.

      На вересень в українського президента запланована зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. До слова, посол США Вільям Тейлор заявив, що лідери проведуть кілька зустрічей.

      До того ж, на початку вересня Володимир Зеленський відвідає Польщу. Поїздка та зустріч з президентом Анджеєм Дудою заплановані на 1 вересня.

      У жовтні 2019 року у розкладі Володимира Зеленського запланована зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Житомирі. Президенти спільно відвідають Форум регіонів України і Білорусі.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Закордонні візити Зеленського Анджей Дуда Дональд Трамп Біньямін Нетаньяху Олександр Лукашенко Президент України Фінляндія
      Джерело: 24 канал
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