Президент Фінляндії відвідає Україну: дата і деталі

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 12-13 вересня 2019 року здійснить офіційний візит до України. Зокрема, у Києві він проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Це буде перший за 5 років візит Нііністьо в Україну, нагадали у канцелярії президента Фінляндії.

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Це буде першою зустріччю Володимира Зеленського та Саулі Нііністьо. Остання зустріч лідерів України і Фінляндії відбувалась ще у 2017 році. Тоді Нііністьо приймав у Хельсінкі Петра Порошенка. Востаннє ж він відвідував Україну ще у 2015 році.

Точна програма візиту буде оголошена ближче до його дати.

Які ще міжнародні зустрічі Зеленського заплановані протягом найближчих місяців?19 серпня Володимир Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Крім того, лідери держав спільно вшанують пам'яться загиблих у Бабиному Яру.



На вересень в українського президента запланована зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. До слова, посол США Вільям Тейлор заявив, що лідери проведуть кілька зустрічей.



До того ж, на початку вересня Володимир Зеленський відвідає Польщу. Поїздка та зустріч з президентом Анджеєм Дудою заплановані на 1 вересня.



У жовтні 2019 року у розкладі Володимира Зеленського запланована зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Житомирі. Президенти спільно відвідають Форум регіонів України і Білорусі.