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"Президент исчез": по новой книге Билла Клинтона снимают остросюжетный сериал

22 Читати новину українською
"Президент исчез" / Фото из открытых источников

Экс-президент США Билл Клинтон вместе с известным писателем Джеймсом Паттерсоном выпустили политический роман о жизни в Белом доме.

Об этом сообщает BBC.

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В книге, которая имеет название "President is Missing", речь идет о мощной кибератаке на США, которая угрожает всему миру. Президент США, вымышленный главный персонаж, может предотвратить беду, однако в самый ответственный момент внезапно исчезает.

"Я особенно не увлекался криминальными и остросюжетными романами до начала 1980-х, а потом целиком погрузился в них. С тех пор мечтал написать собственную книгу. Я всегда хотел этого", — прокомментировал Клинтон.

По его словам, в книге подробно описана жизнь в Белом доме, – от боулинга в подвале до беговых дорожек в спальне президента.

Большая кабельная сеть Showtime уже начала съемки по сценарию остросюжетного романа экс-президента. Ожидается, что сериал выйдет в 2019 году.

Теги: Кино Книги Новости США
Источник: 24 Канал
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