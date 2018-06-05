"Президент зник": по новій книзі Білла Клінтона знімають гостросюжетний серіал
Екс-президент США Білл Клінтон разом із відомим письменником Джеймсом Паттерсоном випустили політичний роман про життя в Білому домі.
Про це повідомля BBC.
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У книзі, яка має назву "President is Missing", йдеться про потужну кібератаку на США, яка загрожує всьому світу. Президент США, вигаданий головний персонаж, може запобігти лихові, проте у найвідповідалбніший момент раптово зникає.
"Я особливо не захоплювався кримінальними і гостросюжетними романами до початку 1980-х, а потім цілком поринув у них. Відтоді мріяв написати власну книгу. Я завжди хотів цього", — прокоментував Клінтон.
За його словами, в книзі детально описане життя в Білому домі, – від боулінгу в підвалі до бігових доріжок в спальні президента.
Велика кабельна мережа Showtime вже розпочала зйомки за сценарієм гостросюжетного роману екс-президента. Очікують, що серіал вийде у 2019 році.