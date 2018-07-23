Президент компании Ferrari Маркионне впал в кому
Президент компании Ferrari и руководитель Fiat Chrysler Серджио Маркионне впал в кому. Известно, что несколько недель назад он перенес операцию на плече.
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Издание отметило, что совет директоров компании Fiat Chrysler ранее отправил Маркионне в отставку по состоянию здоровья. Его преемником на посту был избран Майкл Мэнли, возглавляющий Ram и Jeep.
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Сообщается, что Маркионне перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния здоровья в процессе реабилитации после операции на плече.
По данным журналистов, состояние Маркионне является необратимым. Его семья и концерн Fiat Chrysler не дают официальных комментариев относительно этого.
Источник: 24 Канал
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