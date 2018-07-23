Президент компанії Ferrari Маркіонне впав у кому

Президент компанії Ferrari і керівник Fiat Chrysler Серджіо Маркіонне впав у кому. Відомо, що кілька тижнів тому він переніс операцію на плечі.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Видання зазначило, що рада директорів компанії Fiat Chrysler раніше відправила Маркіонне у відставку за станом здоров'я. Його наступником на посаді був обраний Майкл Менлі, який очолює Ram і Jeep

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Повідомляється, що Маркіонне перевели в реанімацію через різке погіршення стану здоров'я у процесі реабілітації після операції на плечі.

За даними журналістів, стан Маркіонне є незворотнім. Його сім'я і концерн Fiat Chrysler не дають офіційних коментарів щодо цього.