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Президент компанії Ferrari Маркіонне впав у кому

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Президент Ferrari Серджіо Маркіонне впав у кому
Президент Ferrari Серджіо Маркіонне впав у кому / Autoreview.ru

Президент компанії Ferrari і керівник Fiat Chrysler Серджіо Маркіонне впав у кому. Відомо, що кілька тижнів тому він переніс операцію на плечі.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Видання зазначило, що рада директорів компанії Fiat Chrysler раніше відправила Маркіонне у відставку за станом здоров'я. Його наступником на посаді був обраний Майкл Менлі, який очолює Ram і Jeep

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Повідомляється, що Маркіонне перевели в реанімацію через різке погіршення стану здоров'я у процесі реабілітації після операції на плечі.

За даними журналістів, стан Маркіонне є незворотнім. Його сім'я і концерн Fiat Chrysler не дають офіційних коментарів щодо цього.

Теги: Авто
Джерело: 24 Канал
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