Президент Литвы рассказала о возможности нападения России

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что опасность вторжения России в Литву существует, но в случае адекватной защиты этого не случится.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Читайте также: Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить, – Грибаускайте

"Опасность вторжения велика, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, на нас никто не нападет", – заявила президент Литвы.



По ее словам, к возможному нападению РФ надо быть готовыми политически и технологически.

Российские войска на границе с Балтией и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО. Но речь идет о большем, чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и воле к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, у нас нет оснований для того, чтобы нас оккупировали,

– добавила Грибаускайте.

По словам президента, западные государства до сих пор являются наивными в своей оценке России.



"Только когда на них напали и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", – отметила Грибаускайте.