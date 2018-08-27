Президент Молдовы ведет себя как агент влияния РФ – политик

Президент Молдовы Игорь Додон ведет себя как агент влияния РФ и как марионетка местного олигарха Владимира Плахотнюка. Обращать внимание на его слова не стоит, ведь тогда можно вспомнить то, что он признал Крым российским. Он славится своим туризмом в Москву и на гору Афон. То, что он говорит, не стоит даже комментировать.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический аналитик Оазу Нантой.

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"Протесты в Молдове продолжаются третий год. Массовыми они стали еще в 2015 году после того, как Молдова в очередной раз стала знаменитой из-за кражи миллиарда долларов из резерва Национального банка. С тех пор Молдова получила статус неофициальной и не очень престижной захваченной страны", – подчеркнул Нантой .

По его словам, после выборов генерального мэра "независимая" судебная власть аннулировала выборы. Произошел беспрецедентный скандал. 5 июня европейский парламент принял жесткую резолюцию в связи с политическим кризисом Республики Молдова. Политическая демократия страны находится в глубоком кризисе. Это самая большая проблема.