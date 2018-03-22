09:05
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Президент Перу подал в отставку из-за коррупционного скандала

46 Читати новину українською
Президент Перу подал в отставку из-за коррупционного скандала
Президент Перу подал в отставку из-за коррупционного скандала / reuters

Накануне голосования об импичменте, президент Перу Педро Пабло Кучинский заявил об отставке. Кучинский в официальном обращении не признал себя виновным, но сказал, что для страны будет лучше, если он сам уйдет.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Безвизовый режим: в МИД назвали страны, куда можно будет ездить без виз уже в этом году

Решение было принято на фоне обвинений, что он скрыл свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительной части Латинской Америки.

Также через оффшорную фирму он уклонялся от уплаты налогов в США.

Теги: Новости политики Коррупция Перу
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як позбутися
сегодня, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 233
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 марта, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 1144
У меня возникает беспокойство относительно психического состояния Савченко, – нардеп
сегодня, 08:46 У меня возникает беспокойство относительно психического состояния Савченко, – нардеп
58
Ситуация с Савченко – давление Порошенко на Медведчука, – эксперт
сегодня, 07:01 Ситуация с Савченко – давление Порошенко на Медведчука, – эксперт
639
Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
21 марта, 22:01 Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
Тимур Чмерук 442
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук