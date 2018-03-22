Президент Перу подал в отставку из-за коррупционного скандала
Накануне голосования об импичменте, президент Перу Педро Пабло Кучинский заявил об отставке. Кучинский в официальном обращении не признал себя виновным, но сказал, что для страны будет лучше, если он сам уйдет.
Об этом сообщает Reuters.
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Решение было принято на фоне обвинений, что он скрыл свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительной части Латинской Америки.
Также через оффшорную фирму он уклонялся от уплаты налогов в США.
Источник: 24 Канал
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