Президент Перу подал в отставку из-за коррупционного скандала

Накануне голосования об импичменте, президент Перу Педро Пабло Кучинский заявил об отставке. Кучинский в официальном обращении не признал себя виновным, но сказал, что для страны будет лучше, если он сам уйдет.

Об этом сообщает Reuters.

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Решение было принято на фоне обвинений, что он скрыл свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительной части Латинской Америки.

Также через оффшорную фирму он уклонялся от уплаты налогов в США.