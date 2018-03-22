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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Президент Перу подав у відставку через корупційний скандал

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Президент Перу подав у відставку через корупційний скандал
Президент Перу подав у відставку через корупційний скандал / reuters

Напередодні голосування про імпічмент, президент Перу Педро Пабло Кучинський заявив про відставку. Кучинський в офіційному зверненні не визнав себе винним, але сказав, що для країни буде краще, якщо він сам піде.

Про це повідомляє Reuters.

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Рішення було прийняте на тлі звинувачень, що він приховав свої зв'язки з бразильської будівельною компанією Odebrecht, замішаній в корупційному скандалі, який торкнувся значної частини Латинської Америки.

Також через офшорну фірму він ухилявся від сплати податків в США.

Теги: Новини політики Перу Корупція
Джерело: 24 Канал
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