Президент Польши назвал две топ-проблемы в отношениях с Россией
В отношениях Польши и России есть два главных камня преткновения – смоленская катастрофа и агрессия Кремля в отношении Украины.
Такое заявление в интервью РАР сделал президент Польши Анджей Дуда.
В общем же он охарактеризовал отношения между Варшавой и Москвой сложными.
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Отношения с Россией сложные. С одной стороны – это дело Смоленска, возвращение обломков самолета. Также это и вопрос российской агрессии в Украине, оккупации Крыма, оккупации части украинской территории,
– сказал Дуда.
Источник: 24 Канал
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