Президент Польши назвал две топ-проблемы в отношениях с Россией

В отношениях Польши и России есть два главных камня преткновения – смоленская катастрофа и агрессия Кремля в отношении Украины.

Такое заявление в интервью РАР сделал президент Польши Анджей Дуда.

В общем же он охарактеризовал отношения между Варшавой и Москвой сложными.

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Отношения с Россией сложные. С одной стороны – это дело Смоленска, возвращение обломков самолета. Также это и вопрос российской агрессии в Украине, оккупации Крыма, оккупации части украинской территории,

– сказал Дуда.