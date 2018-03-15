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Ареной конфликта России с НАТО могут стать Польша и страны Балтии, – Дуда

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Дуда заявил, что Россия является опасной для всех стран-соседей
Дуда заявил, что Россия является опасной для всех стран-соседей / Фото из открытых источников

В Польше в ближайшее время произойдут определенные изменения в стратегии национальной безопасности, которые необходимы в связи с "непредсказуемостью политики России".

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи руководящего состава Министерства национальной обороны и вооруженных сил Республики Польша, передает "Польское радио".

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Дуда подчеркнул, что приоритетом политики безопасности Польши остается развитие оборонного потенциала НАТО на восточном фланге и укрепление стратегического партнерства с США.

"Россия показывает, что ради достижения своих целей готова использовать военную силу. Это опасно для нас, для всех соседей России, для всей международной общественности. Последние российские учения Запад-2017 показали, что Россия тренируется в полномасштабном конфликте с НАТО, ареной которого должны быть Польша и страны Балтии", – подчеркнул польский президент.

Вместе с тем, министр национальной обороны Мариуш Блащак отметил, что 2017 год стал для страны переломным, учитывая размещение сил НАТО в Польше.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал угрозой для Альянса действия России, среди которых применение яда на территории Великобритании, нелегальная аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.

Теги: Новости России Новости политики Новости Польши Анджей Дуда Военные учения Запад-2017 НАТО
Источник: 24 Канал
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