Россия является угрозой НАТО, – Столтенберг

В НАТО назвали угрозой для Альянса действия России, среди которых применение яда на территории Великобритании, нелегальная аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

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По словам Генсека, в НАТО уверены в том, что Россия причастна к применению наиболее токсичного боевого химического вещества на территории Великобритании, что подтвердило расследование официального Лондона.

"Это первый случай применения нервно-паралитического вещества на территории Альянса со времени создания НАТО. Альянс выразил свою солидарность с Соединенным Королевством и предложил помощь в проведении расследования", – подчеркнул Столтенберг.

Также глава Альянса среди других проявлений недопустимого и опасного поведения России назвал нелегальную аннексию Крыма и военную поддержку боевиков на востоке Украины, российское военное присутствие в Молдове и Грузии, вмешательство во внутренние дела Черногории, а также попытки сорвать демократические выборы во многих странах.

Он отметил, что ответ НАТО в такой ситуации является решительным, оборонным и пропорциональным.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. 12 марта Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".