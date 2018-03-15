Росія є загрозою НАТО, – Столтенберг

У НАТО назвали загрозою для Альянсу дії Росії, серед яких застосування отрути на території Великобританії, нелегальну анексію Криму та воєнне втручання на сході України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Укрінформ".

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За словами Генсека, у НАТО впевнені в тому, що Росія причетна до застосування найбільш токсичної бойової хімічної речовини на території Великої Британії, що підтвердило розслідування офіційного Лондона.

"Це є першим випадком застосування нервово-паралітичної речовини на території Альянсу з часу створення НАТО. Альянс висловив свою солідарність з Об’єднаним Королівством та запропонував допомогу у проведенні розслідування", – наголосив Столтенберг.

Також глава Альянсу серед інших проявів неприпустимої і небезпечної поведінки Росії назвав нелегальну анексію Криму та військову підтримку бойовиків на сході України, російську військову присутність в Молдові та Грузії, втручання у внутрішні справи Чорногорії, а також намагання зірвати демократичні вибори у багатьох країнах.

Він наголосив, що відповідь НАТО у такій ситуації є рішучою, оборонною та пропорційною.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. 12 березня Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєний розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок".