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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Ареною конфлікту Росії з НАТО можуть стати Польща і країни Балтії, – Дуда

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Дуда заявив, що Росія є небезпечною для всіх країн-сусідів
Дуда заявив, що Росія є небезпечною для всіх країн-сусідів / Фото з відкритих джерел

У Польщі найближчим часом відбудуться певні зміни в стратегії національної безпеки, які необхідні у зв'язку з "непередбачуваністю політики Росії".

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі керівного складу Міністерства національної оборони та збройних сил Республіки Польща, передає "Польське радіо".

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Дуда наголосив, що пріоритетом політики безпеки Польщі залишається розвиток оборонного потенціалу НАТО на східному фланзі і зміцнення стратегічного партнерства зі США.

"Росія показує, що заради досягнення своїх цілей готова використовувати військову силу. Це небезпечно для нас, для всіх сусідів Росії, для всієї міжнародної громадськості. Останні російські навчання Захід-2017 показали, що Росія тренується в повномасштабному конфлікті з НАТО, ареною якого повинні бути Польща і країни Балтії", – підкреслив польський президент.

Водночас, міністр національної оборони Маріуш Блащак зазначив, що 2017 рік став для країни переломним, враховуючи розміщення сил НАТО в Польщі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав загрозою для Альянсу дії Росії, серед яких застосування отрути на території Великобританії, нелегальну анексію Криму та воєнне втручання на сході України.

Теги: Новини політики Новини Росії Анджей Дуда Новини Польщі НАТО Військові навчання Захід-2017
Джерело: 24 Канал
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