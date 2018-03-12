10:09
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія краще готова до війни біля своїх кордонів, аніж НАТО, – аналітики з RAND

540 Читать новость на русском
Росія переважає війська НАТО на кордонах
Росія переважає війська НАТО на кордонах

Якщо б між Росією та НАТО сталося військове зіткнення поблизу кордонів, у РФ була б значна перевага.

До такої думки дійшли експерти з американського аналітичного центру RAND. Вони опублікували звіт, де вказали, що Росія має кращу підготовку до наземної операції біля своїх кордонів, ніж НАТО. При тому що США та її європейський союзник НАТО витратили на оборону у 2015 році 871 мільярдів доларів, у той час як Росія – 52 мільярди, пише "Українська правда".

Читайте також: Терор на вулицях України, – найкращий шлях для Путіна, – Портников

Основне побоювання у аналітиків викликав Балтійський регіон. Саме там Росія може зосередити упродовж короткого періоду часу величезну кількість бойової сили

"У бойових танках Росія буде перевищувати кількісно НАТО на 5,9 до 1, в піхотних бойових машинах  – на 4,6 до 1; в ракетній артилерії – 270 до жодного. І хоча НАТО буде користуватися перевагами у бойових літаках, їх ефективність буде значно зменшена, коли вони зіткнуться з найпотужнішою інтегрованою системою протиповітряної оборони", – встановили аналітики RAND.

При цьому експерти зазначають. Що проблемою є й те, що країни НАТО не зможуть використати свої внутрішні сполучення для швидкої доставки техніки. Зазначається, що залізничні системи не призначені для перевезення важких вантажних автомобілів, а мости не можуть витримати ваги танків.

"Перевага Росії над НАТО збільшується завдяки здатності використовувати свої внутрішні сполучення для посилення швидкості. У той час, як НАТО нехтує збереженням своєї військово-транспортної інфраструктури холодної війни", – вважає Бен Баррі із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Читайте також: "Нова" зброя Путіна: у Пентагоні скептично відреагували на можливості Росії

Теги: Новини політики Новини Росії НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 111
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 1601
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1347
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1302
Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
11 березня, 20:01 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
8169
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук