Росія краще готова до війни біля своїх кордонів, аніж НАТО, – аналітики з RAND

Якщо б між Росією та НАТО сталося військове зіткнення поблизу кордонів, у РФ була б значна перевага.

До такої думки дійшли експерти з американського аналітичного центру RAND. Вони опублікували звіт, де вказали, що Росія має кращу підготовку до наземної операції біля своїх кордонів, ніж НАТО. При тому що США та її європейський союзник НАТО витратили на оборону у 2015 році 871 мільярдів доларів, у той час як Росія – 52 мільярди, пише "Українська правда".

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Основне побоювання у аналітиків викликав Балтійський регіон. Саме там Росія може зосередити упродовж короткого періоду часу величезну кількість бойової сили

"У бойових танках Росія буде перевищувати кількісно НАТО на 5,9 до 1, в піхотних бойових машинах – на 4,6 до 1; в ракетній артилерії – 270 до жодного. І хоча НАТО буде користуватися перевагами у бойових літаках, їх ефективність буде значно зменшена, коли вони зіткнуться з найпотужнішою інтегрованою системою протиповітряної оборони", – встановили аналітики RAND.

При цьому експерти зазначають. Що проблемою є й те, що країни НАТО не зможуть використати свої внутрішні сполучення для швидкої доставки техніки. Зазначається, що залізничні системи не призначені для перевезення важких вантажних автомобілів, а мости не можуть витримати ваги танків.

"Перевага Росії над НАТО збільшується завдяки здатності використовувати свої внутрішні сполучення для посилення швидкості. У той час, як НАТО нехтує збереженням своєї військово-транспортної інфраструктури холодної війни", – вважає Бен Баррі із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

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