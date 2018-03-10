Терор на вулицях України, – найкращий шлях для Путіна, – Портников

Найкращий шлях для Путіна – тотальна дестабілізація України. Найкращий шлях до дестабілізації – терор. Українці вже знають, як змінює суспільні настрої війна. Але вони зовсім не знають, як змінює суспільні настрої терор.

Про це пише відомий український журналіст Віталій Портников на "Радіо Свобода".

Він зазначає, що на Донбасі немає "гарячої війни, а є тільки спорадичні зіткнення на лінії бойових дій. Відтак особливих важелів впливу на українське суспільство у Кремлі немає. Відтак щоб вийти з конфлікту, але не поступитися репутацією Володимира Путіна, і тримати окупацію, Росія може вдатися до вже знайомого їй методі – терору на вулицях мирних міст".

"Найкращий шлях для такого виходу – тотальна дестабілізація України. Найкращий шлях до дестабілізації – терор. Українці вже знають, як змінює суспільні настрої війна. Але вони зовсім не знають, як змінює суспільні настрої терор", – зазначив Віталій Портников

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"В умовах тотального терору зміцнюється вплив тих, хто вважає за необхідне за будь-яких умов знищити джерело терору і тих, хто вважає за необхідне знищити причини, що приводять до терору", – зазначає журналіст.

Як приклад Віталій Портников навів приклади тої ж Росії, де Путін отримав карт-балнш на війну у Чечні, яку називав джерелом терору в країні. Однак як тільки терор прийшов до Москви, коли відбулося захоплення заручників у театральному центрі на Дубровці, вплив Путіна сильно похитнувся, багато хто вважав, що йому доведеться залишити президентське крісло.

"Путін врятувався тільки дякуючи нелюдській спецоперації, під час якої загинуло чимало заручників»" – нагадав Портников.

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В українських умовах роль Чечні відіграє сама Росія – з тією тільки відмінністю, що з ядерною державою ніхто не воюватиме. Отже, якщо терор прийде до Києва, Одеси, Харкова, Дніпра – у суспільстві посиляться позиції тих, хто пропонуватиме домовитися з Москвою – ну якщо ми вже не можемо її перемогти, а війна вже тут. Звісно ж, пропонуватимуть "відпустити" або "федералізувати" Донбас. Вже зараз в Україні багато хто не соромиться говорити, що війна «вигідна владі», а то б вона давно закінчилася, що до "відокремлення" Донбасу і Криму призвів Майдан, а не окупант. Уявіть собі тільки, як посиляться такі настрої в умовах тотального терору,

– наголосив журналіст.

Відтак, на думку Портникова, також цілком логічним є намір знищити президента країни і політиків із так званої «партії війни» – тобто тих, хто не бажає прогинатися під Москву і давно вже вважається головними ворогами Кремля.

"А от політиків, що можуть "домовитися", чіпати не будуть – треба дати їм можливість прийти до влади, зупинити терор і створити для Володимира Путіна можливості для виходу з української пастки", – переконаний Портников.

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Хоча він зазначає, що такі політики можуть прийти до влади і в результаті президентських та парламентських виборів в Україні у 2019 році.

"Українське суспільство виглядає поки що дезорієнтованим і не здатним до боротьби на довгій дистанції – що є необхідною умовою будь-якого успішного державного будівництва. Але навіть таке дезорієнтоване суспільство може не зрозуміти блокування "патріотів"-популістів із силами минулого – "Опозиційним блоком" чи "Українським вибором" одіозного Віктора Медведчука", – зазначив Портников.

Тому, на його думку, саме боротьба з терором на вулицях міст може стати "такою ж політичною релігією незрілого суспільства, якою стала зараз боротьба з корупцією".

"Та й справді, що може хвилювати людей більше – тотальна корупція чи тотальний терор?" – підсумував Віталій Портников.