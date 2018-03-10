Террор на улицах Украины, – лучший путь для Путина, – Портников

Лучший путь для Путина – тотальная дестабилизация Украины. Лучший путь к дестабилизации – террор. Украинцы уже знают, как меняет общественные настроения война. Но они совсем не знают, как меняет общественные настроения террор.

Об этом пишет известный украинский журналист Виталий Портников на "Радио Свобода".

Он отмечает, что на Донбассе нет "горячей войны, а есть только спорадические столкновения на линии боевых действий. Поэтому особых рычагов влияния на украинское общество у Кремля нет. Поэтому чтобы выйти из конфликта, но не потерять репутацию Владимира Путина, и держать оккупацию, Россия может прибегнуть к уже знакомому ей методу – террору на улицах мирных городов ".

"Лучший путь для такого выхода – тотальная дестабилизация Украины. Лучший путь к дестабилизации – террор. Украинцы уже знают, как меняет общественные настроения война. Но они совсем не знают, как меняет общественные настроения террор", – отметил Виталий Портников

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"В условиях тотального террора укрепляется влияние тех, кто считает необходимым при любых условиях уничтожить источник террора и тех, кто считает необходимым уничтожить причины, приводящие к террору", – отмечает журналист.

В качестве примера Виталий Портников привел примеры той же России, где Путин получил карт-балнш на войну в Чечне, которую называл источником террора в стране. Однако как только террор пришел в Москву, когда произошел захват заложников в театральном центре на Дубровке, влияние Путина сильно пошатнулось, многие считали, что ему придется оставить президентское кресло.

"Путин спасся только благодаря нечеловеческой спецоперации, во время которой погибло немало заложников", – напомнил Портников.

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В украинских условиях роль Чечни играет сама Россия – с той только разницей, что с ядерным государством никто не будет воевать. Если террор придет в Киев, Одессу, Харьков, Днепр – в обществе усилятся позиции тех, кто будет предлагать договориться с Москвой – ну, если мы уже не можем ее победить, а война уже здесь. Конечно же, будут предлагать "отпустить" или "федерализировать" Донбасс. Уже сейчас в Украине многие не стесняется говорить, что война "выгодна власти", а то бы она давно закончилась, что к "отделению" Донбасса и Крыма привел Майдан, а не оккупант. Представьте себе только, как усилятся такие настроения в условиях тотального террора,

– отметил журналист.

Следовательно, по мнению Портников, также вполне логично намерение уничтожить президента страны и политиков из так называемой "партии войны" – то есть тех, кто не желает прогибаться под Москву и давно уже считается главными врагами Кремля.

"А вот политиков, которые могут "договориться", трогать не будут – надо дать им возможность прийти к власти, остановить террор и создать для Владимира Путина возможности для выхода из украинской ловушки", – убежден Портников.

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Хотя он отмечает, что такие политики могут прийти к власти и в результате президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

"Украинское общество выглядит пока дезориентированным и не способным к борьбе на длинной дистанции – что является необходимым условием любого успешного государственного строительства. Но даже такое дезориентированное общество может не понять блокировку "патриотов"-популистов с силами прошлого – "Оппозиционным блоком" или "Украинская выбором" одиозного Виктора Медведчука", – отметил Портников.

Поэтому, по его мнению, именно борьба с террором на улицах городов может стать "такой же политической религией незрелого общества, которой стала сейчас борьба с коррупцией".

"И действительно, что может волновать людей больше – тотальная коррупция или тотальный террор?" – подытожил Виталий Портников.