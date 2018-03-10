Волкер о том, почему Украина 10 лет назад не получила план действий для вступления в НАТО

Украина и Грузия еще в 2008 году могли получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО на саммите Альянса в Бухаресте. Однако не смогли этого сделать как из-за внутреннего сопротивления некоторых стран, так и из-за собственной неготовности.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает "Телеграф".

"Вы не должны забывать контекст, в котором было сделано это решение. США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно. И что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это – инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже", – пояснил Курт Волкер.

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Однако, по словам американского дипломата, ни Украина, ни Грузия в то время не были готовы к членству в НАТО. Поэтому некоторые члены Альянса выступали против предоставления ПДЧ обеим странам, считая, что это "создаст автоматизм в направлении членства", особенно в контексте деятельности России.

При этом Волкер напомнил, что с тех пор Украина и Грузия имеют годовые национальные программы, которые предусматривают такого же рода работу, которую нужно сделать и в рамках ПДЧ. Однако, по его мнению, Украина и Грузия и дальше не готовы к членству в НАТО

Напомним, НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Страны-аспиранты – это государства, которые заявили о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Они получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.



На соответствующее решение отреагировал Президент Украины Петр Порошенко, назвав следующие шаги Украины относительно членства в НАТО.