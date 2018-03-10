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Порошенко отреагировал на новый статус Украины в НАТО

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Информатор

Украина сделала еще один шаг к членству в НАТО. На этот раз ей присвоили статус "страны-аспиранта" (Aspirant country). По мнению президента Украины Петра Порошенко, следующим шагом должно стать предоставление плана действий относительно членства (ПДЧ) для Украины.

Об этом Порошенко заявил после обнародования информации о новом статусе для Украины в НАТО.

"Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", – заявил Петр Порошенко.

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Президент отметил, что следующий шаг – это получение плана действий относительно членства (ПДЧ) для Украины.

"Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса. Тихая дипломатия с продвижением наших принципиальных позиций, о чем договорено с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", – отметил Порошенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко НАТО
Источник: 24 Канал
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