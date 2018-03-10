Волкер назвал главную проблему минских договоренностей

По мнению специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера, минские договоренности предусматривают все для наступления мира на Донбассе. Однако из-за нежелания России их соблюдать, на востоке Украины продолжается война.

Об этом Курт Волкер заявил во время дискуссии на Брюссельском форуме в субботу, 10 марта, передает "Укринформ".

"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть имплементированы", – отметил Курт Волкер.

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Как отметил американский дипломат, Россия, несмотря на статус подписанта минских договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих военных органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.

Украина теряет каждую неделю несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, которые защищают собственную страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране,

– подчеркнул Волкер.

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При этом американский дипломат акцентировал внимание, насколько трудно руководству государства в таких условиях решать вопросы экономики, развития образования, других насущных потребностей и проблем общества.

К слову, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, какую ловушку подготовил Путин для Украины, если бы приняли российское предложение относительно миротворцев на Донбассе.