Волкер назвав головну проблему мінських домовленостей

На думку спеціального представника Державного департаменту США по Україні Курта Волкера, мінські домовленості передбачають усе для настання миру на Донбасі. Однак через небажання Росії їх дотримуватися, на сході України досі триває війна.

Про це Курт Волкер заявив під час дискусії на Брюссельському форумі в суботу, 10 березня, передає "Укрінформ".

"Мінські домовленості існують. І вони включають усі питання, які необхідні для забезпечення припинення вогню, відновлення українського національного контролю, суверенітету і територіальної цілісності. Але проблема полягає лише у тому, що ці домовленості мають бути імплементовані", – зазначив Курт Волкер.

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Як зауважив американський дипломат, Росія, попри статус підписанта мінських домовленостей, не забезпечує стале припинення вогню, продовжує розгортання своїх військових органів військового управління та не виводить важке озброєння з регіону.

Україна втрачає щотижня декілька своїх солдатів. Уявіть, що ви маєте реальну війну на своїй території. Не десь далеко, а безпосередньо на вашій території. І ваші збройні сили захищають вашу країну, втрачаючи солдатів, які захищають власну країну. Ось така ситуація нині в Україні. Уявіть вплив цього на політику в країні,

– наголосив Волкер.

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Відтак американський дипломат акцентував увагу, наскільки важко керівництву держави в таких умовах вирішувати питання економіки, розвитку освіти, інших нагальних потреби і проблеми суспільства.

До слова, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розповів, яку пастку підготував Путін для України, якби прийняли російську пропозицію щодо миротворців на Донбасі.